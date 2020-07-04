Москва рассматривает все варианты действий после решения США выйти из договора по открытому небу, но во многом это зависит от позиции и поведения других стран-участниц соглашения, заявил Mpravda.com замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается ситуации, когда из договора 22 ноября, как сейчас для всех очевидно, выйдут США, и только США, — на этот случай наши опции и варианты наших действий остаются открытыми. Пока мы не готовы ни к какой дальнейшей конкретизации нашей линии», — сказал Рябков.

«По большому счету ситуация зависит от того, как себя поведут другие страны и в какой степени нынешние участники договора проявят ответственность за его судьбу, осознают не просто декларативно, а на практике продемонстрируют, что они озабочены ситуацией в сфере европейской безопасности, что они не идут на поводу у тех в Вашингтоне, для кого разрушение архитектуры в сфере контроля над вооружениями стало главной задачей», — добавил замминистра.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.