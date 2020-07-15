Участившиеся случаи нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии свидетельствуют о необходимости скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом, заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что в июне наряд российских пограничников задержал трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии. За последние полтора месяца таких «нелегалов» также обнаружили в России и Южной Осетии. Например, 13 июня в Дагестане задержали 24-летнего грузина без документов. Мужчина был вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами.

«Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других», — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты призвали грузинские власти решать проблемы путем взаимовыгодного и конструктивного диалога.

«Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением, с тем чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», — подчеркнули в ведомстве.

Отдельно в МИД отметили провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси. По словам дипломатов, американские «власти выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал». Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий, считают на Смоленской площади.