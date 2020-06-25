Доклад замгоссекретаря США Кристофера Форда о «несоблюдении» Россией обязательств по контролю над вооружениями тенденциозен и призван скрыть нарушения со стороны самих США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Изложенные оценки носят, на наш взгляд, очень предвзятый, тенденциозный характер», — заявила она.

«Зачем это делается? Цель очевидна – сформировать негативный образ нашей страны как некоего злостного нарушителя международных обязательств в сфере контроля над вооружениями и, может быть, таким образом отвлечь внимание международного сообщества и мировой общественности от реальных шагов США по демонтажу создавшейся за это время, за эти десятилетия системы договоров и соглашений в данной области», — добавила Захарова.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подготовил обзорный доклад под названием «Соблюдение Россией обязательств по контролю над вооружениями: 1984-2020». Сокращенная версия документа была опубликована накануне межведомственных консультаций Россия-США по контролю над вооружениями, прошедших 22 июня в Вене.

В докладе в частности утверждалось, что Россия на протяжении последних десятилетий якобы подходила выборочно к соблюдению обязательств в сфере контроля над вооружениями, а в том, что касается двусторонних договоренностей с Вашингтоном, «даже видит потенциальное преимущество в нарушениях».

Россия ранее не раз отвергала американские претензии по нарушению тех или иных договоренностей в сфере контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ или Договора по открытому небу и указывала на несоблюдение тех или иных положений сферы КНВ со стороны США.