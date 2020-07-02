Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии.

«Надеемся, что эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетености соответственных органов», — сказала она на брифинге.

Латвийский регулятор, ранее запретивший вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они якобы принадлежат гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза .

При этом в действительности Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня», а RT возглавляет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.

«Хотелось бы пояснить нашим коллегам, что данная структура носит юридический статус автономной некоммерческой организации, руководит ею госпожа Симоньян», — заключила Захарова.

Ранее Киселев отметил, что такая позиция латвийских властей свидетельствует об их «глупости и неосведомленности». Он рассказал, что искренне посмеялся над решением Риги, и что этот запрет не имеет никакого юридического смысла. Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.

Как отмечали во внешнеполитическом ведомстве, случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».