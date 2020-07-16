Москва считает туманными и противоречивыми заявления Лондона о якобы имевшем место вмешательстве России в британские парламентские выборы в 2019 году, никаких доказательств этому нет, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты», — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

Как отметила дипломат, «с одной стороны, доказательств нет, а с другой, говорится о возможных ответных мерах».

«Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики «highly likely». Но я посмотрела оригинал. Видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин «highly likely» больше не имеет смысл. Поэтому, они использовали другой термин», — заявила Захарова.