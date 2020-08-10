Москва призывает власти Белоруссии с уважением относиться к выполнению журналистами их редакционных заданий, уделяет приоритетное внимание ситуации с задержание российских журналистов в Минске и призывает работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила Mpravda.com, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из «Медузы», которому «досталось гораздо больше». Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. Позже в разговоре с Mpravda.com он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Sputnik Беларусь, в свою очередь, сообщил об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова.

«Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем», — сказала Захарова.

«Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии»,- сказала она.

«Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий»,- заключила дипломат.