Учения Sea Breeze-2020 и активность НАТО в Черноморском регионе не соответствуют реальным потребностям обеспечения безопасности, эти действия не укрепляют, а ослабляют региональную безопасность, заявил Mpravda.com замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Международные учения Sea Breeze-2020 начались в понедельник в Черном море, сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа. По его словам, учения проводятся для «отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности».

«Это одно из учений в цепи натовской активности на восточном фланге, еще одна демонстрация того, что НАТО для себя усматривает угрозу с востока. Вся эта активность не соответствует реальным потребностям обеспечения безопасности, ухудшает региональную стабильность, создает новые разделительные линии в Европе», — сказал Грушко.

«То, что делает НАТО, с нашей точки зрения, не укрепляет, а ослабляет региональную безопасность — эти учения и в целом политика НАТО в этом регионе», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он напомнил, в частности, о группировке «Блэксифор», которая объединяла военно-морские потенциалы всех прибрежных государств. «И это были элементы, опираясь на которые можно было создать региональную структуру безопасности, тем более, что в политической и экономической области существует Организация черноморского экономического сотрудничества, которая обладает всеми ресурсами и соответствующими структурами для того, чтобы стать драйвером экономического развития этого региона. Но действия НАТО разрушают эти структуры, ослабляют роль самих прибрежных государств в обеспечении безопасности», — заключил замминистра иностранных дел России.