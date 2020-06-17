Вступивший в силу в США закон «О защите гражданского населения Сирии», так называемый «Акт Цезаря», бьет по простому населению этой страны, заявил департамент информации и печати МИД РФ.

США ранее ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации.

«В Вашингтоне вполне отдают себе отчет в том, что действующие несколько лет односторонние санкции США, к которым сегодня добавятся новые рестрикции, во многом спровоцировали девальвацию сирийской лиры и скачок цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости. В результате тысячи простых сирийцев, по свидетельству представителей специализированных гуманитарных агентств ООН, оказались буквально на грани выживания», — говорится в комментарии.

В министерстве резюмировали, что «Акт Цезаря», который на словах направлен на «защиту гражданского населения», на деле бьёт по обычным сирийцам.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который также стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии.