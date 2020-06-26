Соглашение о взаимном признании виз РФ и Белоруссии будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей Москвы и Минска, заявил Mpravda.com директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Соглашение о взаимном признании виз подписано главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в ходе визита российского министра в Минск.

«Дело в том, что раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы, поскольку на ней нет пунктов пропуска. Теперь статья пять соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев. Это будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей России и Белоруссии», — сказал Полищук.

Он отметил, что стороны начали с взаимного признания виз, а не сразу с введения единой визы Союзного государства, поскольку «процесс введения единой визы достаточно затратен и технически сложен». «Поэтому решили начать с взаимного признания виз, чтобы обкатать основные элементы единого визового пространства, прежде всего, систему информационного обмена», — пояснил глава департамента МИД РФ.

Подписанное соглашение направлено на создание единого визового пространства России и Белоруссии. «Дальнейшие шаги прописаны в Плане мероприятий по формированию единого миграционного пространства России и Беларуси. Он был утвержден Советом министров Союзного государства в 2017 году и предусматривает сближение процедур и регламентов выдачи виз, проработку возможности введения единой визы и другие мероприятия», — сказал дипломат.

Само соглашение касается только иностранцев и не затрагивает режим взаимных поездок граждан России и Белоруссии. «Россияне и белорусы, как и раньше, могут перемещаться по территории Союзного государства в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства», — напомнил Полищук.