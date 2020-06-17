Москва рассчитывает, что Пекин и Нью-Дели смогут найти взаимоприемлемые пути урегулирования напряженности на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы пристально следим за развитием ситуации на разделяющей Китай и Индию линии фактического контроля. Мы рассчитываем, что эти два государства, как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования возникшей напряженности с использованием отлаженных механизмов двустороннего диалога в соответствии с политической договоренностью о недопущении насилия», — сказала Захарова на брифинге.

По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека — в это число включены погибшие и тяжелораненые.