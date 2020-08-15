Почти единодушный отказ членов СБ ООН поддержать проект резолюции США по Ирану — свидетельство того, что международное право существует, на этом фоне Москва призывает не медлить с проведением саммита СБ ООН с участием Ирана и ФРГ для обсуждения и решения накопившихся проблем в зоне Персидского залива, заявили в субботу в МИД РФ.

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

Как отметили в российском МИД, инициаторы проекта — США — «заранее знали, что их затея не пользуется поддержкой». «Оснований для введения против Ирана оружейного эмбарго нет. Проводимый Вашингтоном курс на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) вызывает в мире стойкое неприятие. Тем не менее, американская сторона решила пойти напролом», — напомнили в дипведомстве.

«Проект однозначно отвергнут Советом Безопасности. Результаты голосования стали для американских коллег напоминанием о том, что международное право существует, а резолюции Совета Безопасности, включая ту, которой был одобрен СВПД, необходимо соблюдать всем, включая Вашингтон, причем во всей полноте, а не только в той части, которая его устраивает. Со своей стороны будем продолжать делать максимум, чтобы не допустить дальнейшего подтачивания Соединёнными Штатами международно-правовых основ современного миропорядка», — подчеркнули в российском МИД.

Для России взаимодействие в СБ ООН — «не столкновение амбиций, а ответственная совместная работа ради поддержания и укрепления международного мира и безопасности», добавили в МИД.

«Американская нацеленность «продавить» антииранское эмбарго не имеет с этим ничего общего. Провал проекта резолюции — наглядное подтверждение, что путь к разрешению накопившихся в зоне Персидского залива противоречий и взаимных претензий лежит не через использование нажимных методов и грубой силы, не через «демонизацию» Ирана. Выдвинутое Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 14 августа предложение о созыве встречи глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана — это приглашение к началу содержательного разговора и конструктивного сотрудничества в нужном всем направлении. Надеемся, что данное предложение получит широкую поддержку и будет реализовано. Медлить нельзя», — резюмировали в дипведомстве.