США навязывают «китайский фактор» в переговоры с РФ по контролю над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Китайский фактор все зримее внедряется коллегами в Вашингтоне в дискурс по контролю над вооружениями и особенно в том, что касается будущего контроля над вооружениями», — заявил Рябков в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений».

Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.