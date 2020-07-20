Выдвинув псевдообвинения в адрес России в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, Германия продемонстрировала вынужденную западную солидарность или «откупилась» от США за «беспардонные» претензии по «Северному потоку 2», считает директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

«Удивляет, что пять лет этот заведомо абсурдный кейс пылился, никого не волновал, дожидался подходящего момента, а сейчас вдруг «взорвался». Складывается впечатление, что, выдвинув псевдообвинения в адрес России, немцы выполнили ритуал вынужденной западной солидарности в условиях колоссального давления Вашингтона, а, может, и еще циничнее — таким образом «откупились» от своего «старшего брата» за беспардонные претензии по «Северному потоку 2», — заявил Крутских в интервью журналу «Международная жизнь».

Он подчеркнул, что власти ФРГ в своих обвинениях ссылаются на какие-то «надежные свидетельства», которые, по сообщениям немецких СМИ, были получены ими от США. «Это известные поставщики «достоверных фактов». Неужели Германия, не проверив подлинность информации, тут же опубликовала ее?» — отметил директор департамента.

Крутских добавил, что если в Берлине действительно располагают поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то российская сторона готова их рассмотреть. «Впрочем, как показывает практика, таковые едва ли будут нам представлены», — подчеркнул он.

«Нам нужны факты, а не «высокая доля вероятности», о которой так активно заявляют в немецких СМИ. В их отсутствие решительно отвергаем необоснованные и глубоко политизированные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году. Усматриваем в них попытку дискредитировать нашу страну и закрепить за ней образ агрессора в восприятии широкой мировой общественности», — заявил дипломат.

Он добавил, что вывод о принадлежности источника вредоносной активности должен быть подтвержден техническими данными. По его словам, в адрес компетентных российских ведомств не поступало официальных материалов и запросов от властей ФРГ о хакерских атаках на серверы бундестага.

В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим «киберсанкций» против России из-за этого дела, сообщили в ведомстве. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Если у ФРГ есть поступившие из США подтверждения чьей-либо вины в кибератаках на бундестаг, Россия готова их рассмотреть, но непредъявление таковых будет трактовать как огульное обвинение, заявил в интервью Mpravda.com первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина в причастности России к хакерской атаке на бундестаг.

Итоги расследования хакерской атаки должны быть обсуждены между ФРГ и Россией, заявила Mpravda.com вице-президент бундестага Петра Пау.