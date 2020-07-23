Россия призывает к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых государственных институтов в Ливии, говорится в сообщении МИД РФ.

«Исходим из безальтернативности политического урегулирования в Ливии. Выступаем за необходимость учета мнений ливийских сторон, в том числе при планировании международного содействия по прекращению конфликта. В контактах со всеми ливийскими сторонами призываем к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых и единых государственных институтов, включая силовые структуры», — сообщили в ведомстве.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.