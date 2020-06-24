Угроза терроризма в условиях пандемии приобретает новое опасное измерение, считает директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

«Эта угроза, к сожалению, не отошла на второй план, напротив, в условиях глобальной пандемии она может приобрести свое новое опасное измерение. Cоциально-экономические последствия кризиса в ряде стран мира оборачиваются серьезной радикализацией общественных настроений, создают дополнительные возможности для международных террористических организаций, в том числе их «спящих ячеек», для вербовки своих сторонников, проведения террористических атак и информационно-пропагандистских акций, в том числе с задействованием «новой вирусной угрозы», — сказал Тарабрин в ходе ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

По словам дипломата, на фоне введения правительствами большинства государств режима ограничений и сокращения социальной активности «еще более опасным может стать продолжающийся «уход» террористов в интернет и соцсети, использование ими бесконтактных методов влияния и распространения фейковой информации, а также призывов к террору и насилию различного идеологического толка».

«Как показывает практика, террористический интернационал в условиях повсеместной пандемии явно не настроен складывать оружие и готовится к новым атакам», — заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.