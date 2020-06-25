Заявления премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о дискриминации латышей во время «советской оккупации» не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте «пропагандистских трюков», говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Кариньш в интервью латвийскому телевидению заявил, что латыши «прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев», поскольку якобы во времена «советской оккупации» тоже подвергались дискриминации.

«Подобные измышления не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте пропагандистских трюков, причем невысокого качества. Хорошо известно, что в советский период из центрального бюджета выделялись значительные средства на развитие латышского языка и культуры, латыши были широко представлены во властных структурах и даже входили в состав высшего руководства страны, а уровень доходов на душу населения в Латвийской ССР был одним из самых высоких по Союзу», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве предположили, что премьер Латвии, наверное, забыл или не хочет вспоминать, что все жители Латвии в тот период имели статус полноценного гражданина СССР.

«Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве «неграждан». Вот уж точно прямой повод поговорить о расизме или апартеиде в этой «современной» европейской стране», — отметили в МИД РФ.