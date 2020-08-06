Заявления советника США О’ Брайена о том, что Москва «заплатит цену», если обвинения в сговоре с талибами в Афганистане подтвердятся — очередная ложь, которая подрывает совместные усилия на афганском направлении, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен ранее заявил, что Москва «заплатит цену», если обвинения в сговоре с талибами в Афганистане подтвердятся.

"Мы уже давно привыкли к безосновательным вымыслам с американской стороны. В чем только не обвиняли в Россию… На этот раз российским спецслужбам вменяется сговор с талибами, которые якобы должны совершать вылазки против военнослужащих США в Афганистане. Это очередная ложь, которая по определению не заслуживает каких-либо комментариев. Вопрос даже не в том, что подобные заявления высокопоставленных американских лиц это плод разбушевавшегося воображения тех, кто в Вашингтоне стремится обрушить наш двусторонний диалог и буквально зацементировать системный вызов РФ", — сказал Зайцев на брифинге.

Он отметил, что также под удар и под вопрос ставится сама логика российско-американского взаимодействия на афганском направлении.

Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.