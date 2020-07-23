Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом и безосновательными спекуляциями заявления на Западе о «российском следе» в выборах в Северной Македонии.

«Было сложно не заметить череду широко растиражированных в ходе предвыборной кампании в Северной Македонии видеообращений высокопоставленных западных политиков, в том числе глав правительств, министров. Они просто открыто, настойчиво призывали северомакедонских избирателей голосовать за ту или за иную партию. На фоне таких весомых фактов откровенного иностранного вмешательства в дела суверенного государства нечистоплотная, абсолютно безосновательная спекуляция о присутствии некой российской руки, следов по всему миру выглядит совершенно абсурдно», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в этом случае налицо «циничное применение двойных стандартов».

«Подозрения и упреки в адрес России рутинно обосновываются непрозрачными, мутными рассуждениями в стиле «хайли лайкли», в то время как прямое давление Запада на граждан Северной Македонии подается как нечто законное, вписывающееся в пресловутый демократический канон и так далее», — подчеркнула она.

По предварительным данным избиркома в Скопье, правящий Социал-демократический союз экс-премьера Зорана Заева получил 46 мандатов из 120 в парламенте и может формировать парламентское большинство и новое правительство Северной Македонии с участием коалиционных партнеров. Главным слоганом кампании Заева стал: «Мы вступили в НАТО, сможем и в ЕС!». В конце марта лидеры Евросоюза одобрили решение о начале переговоров с Северной Македонией по присоединению к союзу, начало переговоров обусловлено проведением ряда реформ.