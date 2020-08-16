Москва и Вашингтон в диалоге по будущему контроля над вооружениями прошли определенный рубеж, стадию зондажа, но расхождения, причем глубокие, остаются, поэтому наивно ожидать скорого нового соглашения в этой сфере, заявил в интервью Mpravda.com замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Направляясь на консультации со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, Рябков пояснил, что не ждет прорыва, в том числе по теме будущего ДСНВ, но важно то, что стороны вышли на качественно новый уровень диалога. Консультации в Вене пройдут 16-18 августа.

«Это стадия уже не зондажная, а уже преодолевшая рубеж, до которого стороны только обменивались позиционными заготовками и излагали известные подходы»,- сказал Рябков.

«Сейчас стадия другая, диалог идет постепенно «на глубину», о чем свидетельствуют, в том числе, прошедшие в конце июля заседания рабочих групп по трем направлениям (космосу, доктринам, транспарентности — ред.)»,- добавил замглавы российского МИД.

По его словам «об этом же свидетельствует и характер дискуссии», потому что раньше стороны говорили на более общие темы, и о каких-то аспектах не столь конкретно, как сейчас.

«Но при этом расхождения по очень важным вопросам, разногласия и нестыковки сохраняются»,- сказал Рябков.