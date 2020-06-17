Действия противников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе заслуживают самого серьезного и решительного осуждения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сохранить СВПД и обеспечить полнокровное выполнение резолюции Совбеза (ООН) 2231 можно только на коллективной основе. Для этого требуется соблюдение взятых на себя обязательств всеми вовлеченными сторонами, а также решительная поддержка остального международного сообщества», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва надеется, что и секретариат, и руководство ООН будут этому способствовать, отстранившись от любых устремлений, направленных на подрыв соответствующих консенсусных решений Совета безопасности ООН.

«Действия противников СВПД, на наш взгляд, заслуживают самого серьезного и решительного осуждения»,- подчеркнула дипломат.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.