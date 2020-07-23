Москва продолжит оказывать содействие властям ЦАР в укреплении национальных сил безопасности, готова сотрудничать со всеми силами, заинтересованными в урегулировании конфликта в стране, заявили в четверг в российском МИД.

«Намерены и впредь плотно сопровождать процесс стабилизации и нацпримирения в ЦАР на основе политического соглашения о мире от 6 февраля 2019 года, что приобретает особое значение в свете намеченных на конец 2020 – начало 2021 года всеобщих выборов. Продолжим оказывать содействие властям страны по укреплению национального потенциала в области безопасности. Открыты для взаимодействия со всеми игроками «на земле», которые заинтересованы в урегулировании затяжного конфликта», — говорится в комментарии МИД РФ о приоритетах России на предстоящей 75 сессии ГА ООН.