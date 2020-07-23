Визит президента РФ Владимира Путина в Белград может состояться осенью, конкретные сроки согласуют позднее, заявил в интервью Mpravda.com директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Сербский президент Александр Вучич ранее сообщал, что власти страны начали подготовку к визиту российского лидера в октябре на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, чье украшение осуществляется с помощью российских средств и специалистов.

«Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее», — сказал дипломат.