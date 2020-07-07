Сотрудничество России и КНР в фармацевтике и медицине приобрело особое значение в пандемию COVID, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Особое значение приобрело сотрудничество наших стран в таких областях, как фармацевтическая и медицинская промышленность. Безусловно, перечень тем, представляющих взаимный интерес, будет только расширяться», — сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

По его словам, координация усилий Москвы и Пекина в борьбе с COVID-19 обогатила повестку двустороннего диалога. «Хотел бы также отметить, что успешная координация усилий Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусной инфекцией в определенном смысле обогатило повестку дня российско-китайского диалога. Например, мы с китайскими партнерами активно обсуждаем влияние пандемии COVID-19 на новую реальность в международных отношениях», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.