Москва рассчитывает, что Берлин также намерен довести до конца проект строительства газопровода «Северный поток 2», несмотря на оказываемое со стороны Соединенных Штатов противодействие, заявил в понедельник российский МИД.

Как напомнили в дипведомстве РФ, «Северный поток 2» — крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран.

«Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства СП-2 путем введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Россия подтверждает намерение довести проект до конца вопреки оказываемому американцами противодействию и рассчитывает, что правительство ФРГ продолжит придерживаться той же линии», — заявили в МИД РФ в преддверии предстоящих 11 августа переговоров министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.