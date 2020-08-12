Решение о возобновлении реализации «Северного потока 2» в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей», — сказал Беляев, говоря о возобновлении строительства газопровода.

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию газопровода.

Проект «Северный поток 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.