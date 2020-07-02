Вопрос о продлении оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана неконструктивен с точки зрения перспектив по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Продвигаемый Вашингтоном в Совбезе проект резолюции о бессрочном оружейном эмбарго в отношении Ирана представляет собой набор рестриктивных мер в русле американской политики максимального давления на Тегеран и затрагивает круг вопросов, не имеющих ничего общего с урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной программы. Мы считаем постановку вопроса о введении каких-либо дополнительных рестрикций в отношении Ирана не только неоправданной, но и контрпродуктивной с точки зрения перспектив сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — сказала она на брифинге в четверг.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.