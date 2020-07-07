Многие государства-участники конференции по Договору по открытому небу выразили желание возобновить полеты, как только будут сняты соответствующие карантинные ограничения, введенные с связи с распространением коронавируса, заявил во вторник начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.

Конференция стран-участниц договора по открытому небу прошла 6 июля, она была созвана в связи с выходом из соглашения Вашингтона, о чем президент США Дональд Трамп объявил в мае. В мероприятии, которое состоялось по видеосвязи, приняли участие представители 34 стран.

«Многие государства подтвердили желание возобновить полеты, как только будут сняты соответствующие ограничения. Работа по возобновлению ведется консультативной комиссией по открытому небу. Учитываются, прежде всего, национальные ограничения, потому что они так или иначе распространяются не только на тех, кто находится на их территории, но и на тот экипаж, который прилетает. Нужно, чтобы были соответствующие гарантии, разрешения, в том числе от российских федеральных служб, которые ответственны за карантинные нормы в стране», — сказал Бушуев в ходе онлайн-конференции, организованной на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Бушуев, будут или нет сняты эти ограничения до конца года, сказать сложно.

«Но я выражу следующее мнение: само выражение государств-участников необходимости возобновить (полеты) будет свидетельствовать о востребованности договора. Думаю, что, если пандемия ослабнет, то, возможно, во второй половине мы увидим возобновление (полетов) «, — указал российский дипломат.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.