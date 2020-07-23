Строительство газопровода «Балканский поток» (болгарская часть газопровода «Турецкий поток»), как заверяют болгарские власти, будет завершено к 1 января 2021 года, также продолжается подготовка к возведению АЭС «Белене», заявил в интервью Mpravda.com директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Сооружение второй ветки «Турецкого потока» по территории Болгарии идет намеченными темпами и, по заверениям партнеров, будет завершено к 1 января 2021 года. Премьер-министр страны Бойко Борисов держит ход реализации проекта под личным контролем, регулярно инспектирует стройплощадки. Несмотря на пандемию коронавируса, которая все еще дает о себе знать, продолжается подготовка к возведению АЭС «Белене», — заявил дипломат.

«В июне госкорпорация «Росатом», французская «Фраматом» и американская «Дженерал электрик» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках процедуры выбора стратегического инвестора для атомной станции. В совокупности перспективы взаимодействия с Болгарией в сфере энергетики видятся вполне позитивными», — подчеркнул он.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия «Турецкого потока» состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.