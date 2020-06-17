Грубое давление извне и противоправные рестрикции лишь усугубляют проблемы Венесуэлы, мешают выстраиванию доверия между венесуэльцами и заводят ситуацию в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Динамика событий вокруг Венесуэлы, чьи официальные внутриполитические решения вопреки всем демократическим нормам международного общения стали предметом настоящей обструкции, или прямого вмешательства извне со стороны международных критиков нынешней власти, показала полную бесперспективность такого пути. Грубое давление и противоправные рестрикции лишь усугубляют проблемы страны, мешают выстраиванию доверия между венесуэльцами, заводят ситуацию в тупик», — сказала Захарова на брифинге в среду.

«Радикалам и, конечно, их внешним руководителям, действующим по принципу «чем хуже, тем лучше», все больше отказывает чувство реальности, нужно просто по-новому взглянуть на эту ситуацию, призываем к этому влиятельных международных игроков. Такой подход, на наш взгляд, уже начинает формироваться, его суть – решение проблем Венесуэлы должно быть мирным, переговорным и достигнуто самими венесуэльцами», — добавила представитель МИД РФ.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.