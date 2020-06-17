Россия рассчитывает, что реализация соглашения между США и радикальным движением «Талибан» приведет к полному выводу иностранных войск из Афганистана и достижению межафганского примирения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассчитываем, что реализация американо-талибского соглашения, напомню, оно было подписано 29 февраля текущего года в Дохе, приведет к полному выводу иностранных войск и достижению межафганского национального примирения «, — сказала Захарова на брифинге.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

* Террористическая организация, запрещенная в России