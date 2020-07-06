Страны Евроатлантики, несмотря на требования Москвы прекратить попытки вмешательства во внутренние дела, своими комментариями относительно поправок в конституцию России продолжили разрушительную для двусторонних отношений практику, сказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов.

«К сожалению, несмотря на наши многочисленные требования прекратить незаконные попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, евроатлантисты продолжили эту разрушительную для двусторонних отношений и глобальной стабильности практику в нарушение фундаментальных международно-правовых норм. В этот раз мы обратили внимание, что представители исполнительных властей Великобритании, Германии и Франции, видимо, учитывая принятые нами решительные меры реагирования на их подрывные действия летом 2019 года, в публичном пространстве действовали значительно осторожнее», — сказал Тимохов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, некорректным поведением отметились разве что в американском истеблишменте и Брюсселе. Как отметил Тимохов, Россия также не запрашивала мнения международных органов, так как поправки являются внутренним делом страны.

Соединенные Штаты ранее выразили обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по поправкам в конституцию, особую озабоченность Вашингтона вызвала «потенциальная возможность» Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США о голосовании в России по поправкам к Конституции, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.