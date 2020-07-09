Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы продемонстрировали ангажированную позицию в своей оценке латвийского законодательства по вопросу образования на языках нацменьшинств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по равенству и недискриминации в декабре запросил у Венецианской комиссии оценку латвийского законодательства по вопросу образования на языках национальных меньшинств. Венецианская комиссия, как экспертный орган Совета Европы, рассматривает соответствие национальных законов принципам демократии и прав человека. Комиссия опубликовала оценку языковым реформам в сфере образования в Латвии, рекомендовав сохранить группы с русским языком в детских садах, а также дать свободу в выборе языка обучения в частных высших учебных заведениях и школах страны.

«К сожалению, эксперты Венецианской комиссии, в основном представляющие страны-члены ЕС, продемонстрировали ангажированную позицию, фактически поддержали политику Латвии, направленную на насильственную дерусификацию страны, нарушение языковых и образовательных прав проживающей там русскоязычной общины», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, особое недоумение вызывает попытка Комиссии оправдать дискриминацию русского языка в Латвии по отношению к языкам других меньшинств.

«Мы убеждены, что членство той или иной страны в ЕС не оправдывает создание так называемого элитарного клуба, в котором гарантируются права определенной группы лиц за счет уземления других. Мы настойчиво призываем Ригу придерживаться универсальных и региональных норм и механизмов в области защиты прав нацменьшинств, которые приняты в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ», — добавила Захарова.

Ранее Сейм Латвии запретил преподавание в частных вузах на нелатышском языке. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного. В Латвии работает несколько крупных частных вузов, в которых преподавание осуществляется в том числе на русском языке.