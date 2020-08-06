Американские спецслужбы, призывая россиян за вознаграждение рассказывать о вмешательстве в выборы в США, собирают их персональные данные, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.

Так она прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео, который накануне объявил о возможных выплатах до десяти миллионов долларов за информацию о любом человеке, который по распоряжению иностранного правительства преступным путем вмешивается в выборы в США.

По словам Захаровой, утром 6 августа многие россияне получили сообщения: «Госдеп США предлагает до десяти миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь». К сообщению прилагается ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

"Что же это за "письма счастья"? <…> Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. "Получи", естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ", — пояснила представитель МИД.

По ее словам, начавшиеся публикации в соцсетях, в том числе на специально созданных «американскими «дипломатами» аккаунтах, сопровождаются «тихим, но методичным сбором персональных данных».

«Любые опасения или сомнения в чистоплотности подобных предложений, по задумке авторов, должны убаюкиваться грезами о вознаграждении до десяти миллионов долларов. «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашел ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи», — отметила Захарова.

Действия США она назвала «бесцеремонным вмешательством» и «гибридной атакой».

Представитель внешнеполитического ведомства также предложила представить зеркальную ситуацию.

«МИД России напрямую обращается к американским гражданам и объявляет сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику, предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне», — заключила Захарова.

Москва многократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих российское вмешательство, нет.