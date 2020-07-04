Москва удивлена реакцией британского МИД, заявившего о «неприемлемости» выхода России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, участие в котором, согласно руководящим документам этого механизма, носило добровольный характер, заявили в МИД РФ.

В российском министерстве напомнили, что механизм ООН по деконфликтингу гражданских объектов в Сирии был создан в 2014 году, и по сути, речь идет об односторонней инициативе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), которая не опирается ни на нормы международного гуманитарного права (МГП), ни на резолюцию СБ ООН.

«При этом в руководящем документе, регламентирующем функционирование данного механизма, четко прописано, что он не является юридически обязывающим инструментом, а участие в нем носит сугубо добровольный характер», — подчеркнули в МИД. В ведомстве обратили внимание, что «в уведомительном порядке перечни гражданских объектов направляются представителям России, США и Турции, а правительство САР «выведено за скобки» данной работы, зато УКГВ подписало некую декларацию с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии, о соблюдении МГП и оказании гуманитарного содействия».

«С учетом вышесказанного вызывают удивление заявления, в частности, главы внешнеполитического ведомства Великобритании о том, что «выход России из механизма деконфликтинга является неоправданным и неприемлемым, нарушает нормы международного гуманитарного права». Поразительно, что это говорит представитель страны, вооруженные силы которой нанесли в общей сложности более 4500 воздушных ударов по территории Сирии и Ирака», — указали в МИД РФ.

Дипведомство отмечает, что только в ходе одной из таких атак – по Ракке в августе 2017 г. – погибли десятки мирных жителей, однако на это в Лондоне дали объяснение – «риск непреднамеренного убийства гражданских лиц не может быть полностью исключен, главным образом по причине бесчеловечного поведения противника, использующего людей в качестве «живого щита».

«Видимо, по мнению британских представителей, в Ракке и Идлибе разные гражданские лица, как впрочем, и террористы, даже несмотря на то, что таковыми их признал СБ ООН. Данное обстоятельство, правда, также не мешает УКГВ подписывать с ними декларации, игнорируя правительство САР. Все это лишний раз подтверждает откровенную политизацию сирийского гуманитарного досье и неприкрытое желание использовать его в целях, далеких от реальной заботы о мирных людях», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее РФ объявила ООН, что больше не будет участвовать в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. Москва не раз выступала с критикой этого механизма. В частности, в РФ считают, что этот механизм не просто имеет недостатки, но и используется для дезинформации. Нередко объекты, которые определялись как гуманитарные (то есть были внесены в список деконфликтинга), на деле использовались террористами. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были бы располагаться по данным координатам.