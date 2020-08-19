Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило Mpravda.com, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.

«Мы проинформировали российского посла в Осло, что один из дипломатов России был объявлен персоной нон грата и будет выслан из Норвегии», — сообщили в пресс-службе МИД королевства.

Ранее глава департамента коммуникаций МИД Норвегии Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским «шпионом». Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.

Согласно информации норвежского дипведомства, в Осло ожидают, что вышеуказанный российский дипломат покинет Норвегию «до конца текущей недели».

В посольстве РФ в Осло ранее отказались комментировать Mpravda.com информацию о возможной высылке одного из дипломатов РФ.

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.