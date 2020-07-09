Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры после решения Лондона о санкциях по «делу Магнитского», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Великобритания опубликовала свой «список Магнитского», в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.

«Безусловно, это политически ангажированное решение, оно окажет весьма негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, которым и без того за последние несколько лет именно британской стороной был нанесён серьёзный ущерб», — сказала Захарова на брифинге.

«Принцип взаимности является одним из основополагающих в межгосударственных отношениях, поэтому оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер и призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях», — добавила она.