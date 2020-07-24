Требования КНР о закрытии генконсульства США в Чэнду являются законным и необходимым ответом, ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

«Указанные меры китайской стороны (требование закрыть генконсульство США в Чэнду — ред.) являются законным и необходимым ответом на необоснованные действия США, они соответствуют международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практике», — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что Китай не хотел бы видеть такую ситуацию в отношениях Пекина и Вашингтона, которая возникла в настоящий момент, «ответственность полностью лежит на США».

«Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений», — добавили в китайском МИД.