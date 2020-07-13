В МИД ФРГ приняли к сведению решение американской стороны о том, что немецкие студенты, которые с осени будут переведены на удаленное обучение в вузах США, должны быть высланы из страны, Берлин намерен обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.

Ранее немецкие студенты в США направили соответствующее письмо в МИД ФРГ. По данным кабмина ФРГ, в настоящее время в США учатся более 9 тысяч немецких студентов.

«Это письмо мы получили. Мы приняли к сведению анонс со стороны ведомств США о том, чтобы прекратить выдачу виз и аннулировать право на пребывание для студентов, обучающихся в удаленной форме в университетах», — заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Он добавил, что такое решение США ставит «в очень сложное положение» студентов, во внешнеполитическом ведомстве ФРГ намерены «по возможности поддержать» сограждан, в частности, «тематизировать эту ситуацию в рамках продолжающихся переговоров с администрацией США». Речь идет «о возможностях послабления в ограничениях на поездки», уточнил Бройль, добавив, что многие страны в настоящее время ввели ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса. Подобные ограничения введены и в странах ЕС, добавил он.