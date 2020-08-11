Германо-российские отношения слишком важны, чтобы оставлять их на произвол судьбы, заявил во вторник журналистам перед отлетом в Москву глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Немецко-российские отношения слишком важны, чтобы их оставлять на произвол судьбы. Это тем более верно, что пандемия коронавируса еще больше затрудняет прямой контакт между немцами и русскими. Только если Москва будет вовлечена в важные международные вопросы, мы добьемся долгосрочных результатов. В равной степени это относится к ситуации на востоке Украины, Ливии и Сирии. Поведение России также играет ключевую роль в контроле над вооружениями. Мы хотим, чтобы Россия осознала эту ответственность», — заявил Маас, его слова цитирует рассылка МИД ФРГ.

По словам министра, «там, где есть необходимость в разъяснении, лучше всего искать открытого разговора».

Маас добавил, что после посещения Москвы он отправится в Санкт-Петербург.

«Блокада Ленинграда немецким вермахтом закончилась 75 лет назад, это ужасное военное преступление против русского народа, за которое Германия несет ответственность и которое мы никогда не должны забывать. Около года назад я согласовал с моим российским коллегой гуманитарный жест, который принесет пользу выжившим в блокаде. Я рад, что это наконец-то обретает форму благодаря поддержке госпиталя для ветеранов», — сказал министр.