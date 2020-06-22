Нестабильность в Ливии «явно» приобретает региональное измерение, необходимо настоятельнее искать решение конфликта, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Каир готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

«Да, нестабильность в Ливии явно принимает региональное измерение, поэтому тем настоятельнее нужно его разрешение. Поэтому мы продолжаем переговоры со всеми сторонами и оказываем влияние на конфликтующие стороны, чтобы они продолжили переговоры под эгидой ООН», — заявил Бургер на брифинге в понедельник в ответ на вопрос, не беспокоят ли Берлин заявления ас-Сиси.

При этом Бургер добавил, что не знаком лично с заявлениями египетского президента. Также он добавил, что Берлин вновь призывает все стороны соблюдать оружейное эмбарго.

В свою очередь, представитель кабмина Штеффен Зайберт добавил, что позиция Берлина остается прежней — стороны конфликта должны соблюдать перемирие и искать политические решение.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.