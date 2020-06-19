В МИД ФРГ считают обоснованным расширение санкций США против Сирии, заявил на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.

Как заявил Бургер, Дамаск «по-прежнему не сигнализирует о готовности к признаниям, в течение многих лет блокирует политический процесс под эгидой ООН, цинично дает понять, что не заинтересован к мирном урегулировании конфликта». «До тех пор, пока сирийский режим не изменит свое жестокое поведение, не прекратит свои тяжкие преступления против прав человека и гуманитарного права, снятия санкций не может быть», — сказал Бургер.

Он добавил, что новые санкции «не должны стать бременем для гражданского населения, которое в течение последних девяти лет испытало неизмеримые страдания». Бургер напомнил, что ЕС также приняло решение о мерах против ряда лиц, которые «виновны в тяжких преступлениях в Сирии или которые получают доход от ведения военных действий», это «целевые санкции, которые не имеют негативного влияния на обеспечения гражданского населения».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

В МИД САР ранее заявили, что санкции США направлены против сирийского народа и нарушают все возможные международные правила, сирийцы будут противостоять санкционному давлению так же упорно, как терроризму.

МИД РФ ранее назвал санкции США против Сирии нелегитимными.