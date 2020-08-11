Решение о том, у кого покупать энергоносители, является суверенным, никто извне не может диктовать энергетическую политику ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, говоря о санкциях США против «Северного потока 2».

«Для правительства Германии трансатлантические связи на протяжении многих лет имеют выдающееся значение — и не только для нас, но и вообще для Европы. Они глубже, чем какая-либо политическая конъюнктура. Но, тем не менее, мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС», — сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право.

«В разговоре с американским министром иностранных дел (госсекретарем — ред.) я эту позицию четко озвучил», — сообщил глава МИД ФРГ.

Проект «Северный поток 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против «Северного потока 2», потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.