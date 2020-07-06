МИД Белоруссии сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу, отмечает роль этого договора в укреплении доверия между странами, заявил в понедельник начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями внешнеполитического ведомства республики Василий Павлов.

Как сообщила пресс-служба белорусского МИД, Павлов принял участие в конференции государств-участников Договора по открытому небу, посвященной рассмотрению последствий выхода США из этого договора. В мероприятии, которое состоялось по видеосвязи, приняли участие представители 34 стран.

«Представитель внешнеполитического ведомства Беларуси выразил сожаление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу. Акцентировал важную роль ДОН в архитектуре общеевропейской безопасности и контроля над вооружениями и его вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МИД также отметили, что в ходе выступления Павлов призвал решать существующие проблемы посредством профессионального, равноправного и взаимоуважительного диалога в рамках консультативной комиссии по открытому небу, которая специально создана для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением положений договора. Дипломат также выразил готовность Минска к конструктивному взаимодействию по повышению эффективности и укреплению жизнеспособности договора по открытому небу со всеми его государствами-участниками.