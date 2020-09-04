Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что решения в отношении «Северного потока 2» в свете ситуации с Алексеем Навальным должны приниматься с умом, нельзя «сваливать все в одну кучу».

«Нужно остерегаться того, чтобы сваливать все в одну кучу. Нам удавалось в прошлом проводить черту, если подумать о ситуации с Крымом и на востоке Украины. Мы всегда показывали точную реакцию на любое действие Москвы, которое для нас было неприемлемым. Несомненно, будет идти дискуссия, но, я полагаю, подходить к этому нужно cum grano salis (лат. «с крупицей соли, с умом» — ред.)», — заявил Шалленберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что «Северный поток 2» должен быть завершен, а связывать этот вопрос с делом Навального нецелесообразно.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был «проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ», при этом «никакой субстантивной фактуры послу не передавалось». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила, что «российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу — ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной» в среду.