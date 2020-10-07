Мама ребенка не знала об аномалии до самых родов. Пока не ясно, является ли младенец необычной формой сиамских близнецов.

В Мьянме, в городе Нейпьидо, родился ребенок с двумя головами. Его мама по имени Санда попала в больницу на восьмом месяце беременности. У 29-летней женщины начались преждевременные роды. Из-за осложнений врачи сделали кесарево сечение и были очень поражены, когда выяснилось, что у новорожденного две головы.

Как рассказали медики изданию Myanmar Times, у Санды и ее мужа уже есть один ребенок. Во время беременности она наблюдалась в больнице, но не проходила всех обследований. УЗИ она делала только в первом триместре, когда аномалию вполне могли не заметить. Поэтому рождение необычного малыша стало для нее сюрпризом.

А самое интересное в том, что у ребенка все внутренние органы и конечности в одном экземпляре, что странно, если он является сиамскими близнецами. У них бывают собственные органы и конечности. Вес при рождении составлял 2,5 килограмма, что вполне нормально для одноплодной беременности на восьмом месяце. Ребенок абсолютно здоров, за исключением того, что у него две головы.

Директор больницы рассказал журналистам, что встречался с сиамскими близнецами в своей практике, но этот случай необычный. Потребуются генетические исследования, чтобы понять, в чем причина такого феномена. Сейчас ребенок в реанимации.