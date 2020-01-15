Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой низкое давление находится в определенной позиции и качает теплый воздух. Об этом в интервью портал Nation News рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.

По его словам, система является проявлением планетарных волн в атмосфере, они перемещаются, и территория страны может попасть на другую сторону этой системы. Тогда обрушатся холодные потоки и будет снежно.

Кроме того, эксперт отметил, что начиная с 1980-х годов теплые зимы стали нормой. Это связано с нахождением в юго-западных потоках — определенной системой циркуляции воздуха над Европой и Атлантикой. Синоптики дали подобному явлению термин «западноевропейская зима».

Ранее, в январе, метеорологи рассказали «Известиям», что зима продолжит ставить температурные рекорды. По их словам, минусовые температуры еще будут, однако они не смогут выровнять общий фон температуры, и нынешняя зима станет самой теплой за 130 лет. При этом специалисты отметили, что такие аномальные зимы не станут постоянным явлением, в дальнейшем возможны и холодные, и очень холодные.