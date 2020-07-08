Два вагона поезда сошли с рельсов в метро иранской столицы, по предварительным данным, погибших нет, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на официального представителя скорой помощи страны Моджтебу Халеди.

«В 19.50 по местному времени (18.20 мск) на 6-й линии тегеранского метрополитена произошла авария двух последних вагонов поезда», — заявил Халеди.

По его словам, погибших или пострадавших в результате аварии нет.

Как сообщил представитель метрополитена, движение на линии приостановлено до конца дня.