Технический сбой, который спровоцировал коллапс на вход в Петербургскую подземку, продлился в его девять минут и к 9 часам утра был полностью устранен. Об этом корреспонденту ИА Regnumрассказал представитель ГКУ «Организатор перевозок».

Пополнить проездной билет с раннего утра среды, 15 января не могли пассажиры Петербургского метрополитена, из-за чего у терминалов и касс подземки образовалась очередь из желающих приобрести жетон.

«В 08:57 был зафиксирован сбой на каналах связи соединяющий сервер метрополитена и «Организатора перевозок». Наши специалисты оперативно проверили оборудование и к 9:06 проблема была устранена», — пояснил собеседник агентства.

Проблема в системе оплаты была устранена в течение девяти минут.

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