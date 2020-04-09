В Москве 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса. Об этом заявила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 9 апреля.

Первые процедуры переливания прошли в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения и городской больницы № 52. Переливание получили семь пациентов, которых сейчас лечат в московских клиниках.

Известно, что кровь вылечившихся от коронавируса пациентов содержит антитела к COVID-19, поэтому ее можно использовать для лечения заразившихся этим вирусом. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», — приводит агентство «Москва» слова вице-мэра.

Эту технологию разрабатывают НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова. Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В дальнейшем технологию смогут перенять и другие медицинские учреждения.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов напомнил о том, что организм человека, перенесшего инфекционное заболевание, вырабатывает антитела, что помогает ему победить инфекцию. Однако нередко этот процесс в случае конкретного возбудителя имеет свои особенности и вмешательство в него должно быть осторожным.

«Важно оценить, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором. Самое главное установить, на каком этапе болезни, в какой дозе и в каком сочетании с другими средствами реконвалесцентая плазма даст наибольший эффект», — отметил он.

Для заготовки плазмы выздоровевших пациентов, которые согласны на процедуру донорства, отбирают по определенным требованиям: наличие медицинского заключения утвержденной формы о перенесенном COVID-19, отрицательных анализов на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограммы, биохимических исследований крови, наличие исследования на содержание специфических антител к коронавирусу SARS-CoV-2 и ряда других обязательных критериев.

Специалисты проводят анализы плазмы донора и проверяют силу иммунного ответа — насколько полезна будет их плазма для других пациентов. После этого донор 40 минут проходит стандартную легкую и безболезненную процедуру плазмафереза.

Один донор сможет предоставить плазму для одного-трех человек. Отмечается, что чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут спасти.

Ранее в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о создании в Москве Клинического комитета по борьбе с этой инфекцией. В него вошли главные внештатные специалисты департамента здравоохранения и главные врачи стационаров, определенных под размещение больных SARS-CoV-2 и пневмонией.

Сейчас в столице пациентов с коронавирусом принимают в 13 стационарах, а еще в двух больницах идет подготовка к развертыванию госпиталей для лечения зараженных.

По данным оперштаба на 9 апреля, в России выявлен 10 131 заболевший в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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