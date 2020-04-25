Представители мэрии Москвы прокомментировали иски, поданные в суд муниципальным депутатом от Кунцево Денисом Шендеровичем и еще рядом москвичей, против мер самоизоляции и требований оформлять цифровые пропуска.

«Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан, а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя ограничения их свободного перемещения», — говорится в ответе столичных властей, с которым ознакомился ТАСС в субботу, 25 апреля.

В мэрии считают, что соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков говорит об добросовестном осуществлении их прав и обязанностей.

В городском правительстве подчеркнули, что, согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане обязаны не нарушать права других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Шендерович и еще несколько москвичей подали ряд исков в Мосгорсуд против мер самоизоляции, введенных в столице для борьбы с пандемией коронавируса. Суд принял иск в производство 13 апреля.

Истцы оспаривают указы мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта и 11 апреля, которыми введены обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей и ограничения на передвижения, а также требования ввести электронные пропуска. Истцы считают, что ограничения на передвижение населения можно ввести только при объявлении карантина и соответствующем предписании главного санитарного врача.

В целях недопущения распространения коронавируса с вечера 29 апреля в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Разрешается выходить из дома только в экстренных случаях: для похода в ближайший магазин, аптеку, к врачу и для выгула питомцев в 100 м от жилища.

Период с 30 марта по 30 апреля объявлен в России нерабочим с сохранением зарплат. Тем, кто вынужден ходить на работу, также необходимо получить электронный пропуск.

С 15 апреля в столичном регионе действуют цифровые пропуска для граждан, которые перемещаются на любом виде транспорта. С 18 апреля доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки пропусков.

С 24 апреля в столице заработал сервис по проверке пропусков сотрудников для организаций.

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